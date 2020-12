제주 국제학교 학생·학부모 코로나 확진

[아시아경제 호남취재본부(제주) 박창원 기자] 제주영어교육도시 국제학교의 학생과 학부모가 코로나19 확진 판정을 받았다.

제주특별자치도는 13일 오후 12시 30분쯤 제주도 보건환경연구원으로부터 제주지역 111번과 112번 확진자의 발생 사실을 통보받고 즉시 역학조사에 착수했다고 밝혔다.

111번 확진자 A씨는 제주 서귀포시 대정지역 소재의 국제학교 재학생의 학부모이며, 112번 확진자 B씨는 국제학교 재학생으로 파악됐다. 이들은 12일 밤 제주 109번 확진자의 접촉자로 통보받고 13일 오전 8시 서귀포시 서부보건소 선별진료소를 방문해 검체를 채취한 뒤 이날 오후 12시 30분에 최종 확진 판정을 받았다.

두 확진자 모두 제주 109번의 확진 판정 직후 역학조사 과정에서 접촉자로 분류됐다. 12일 오후 확진판정을 받은 109번 확진자는 인천시 남동구 확진자의 가족이며, 지난 11월 28~30일 제주를 방문한 가족과 접촉해 감염된 것으로 추정된다.

현재 111번 확진자 A씨는 기침과 가래 등 경미한 호흡기 증상을 호소하고 있으며, 112번 확진자 B씨는 코로나19 관련 별다른 증상이 없는 것으로 파악됐다. 2명 모두 서귀포의료원 음압병상으로 이송돼 입원치료를 받을 예정이다.

제주도 방역당국은 이들의 진술을 확보하고, 신용카드 사용내역과 CCTV 분석을 통해 세부 동선과 접촉자를 파악하고 있다. 이들의 세부 동선은 확인하는 대로 방역 조치하고, 접촉자들은 코로나 진단검사와 함께 격리조치를 진행할 방침이다.

앞서 지난 달 19일에도 국제학교 재학생(제주 65번)이 코로나19 확진 판정을 받은 바 있다.

제주영어교육도시 내 4개 국제학교는 재학생 확진자 발생으로 14일부터 18일까지 5일간 원격 수업으로 전환할 예정이다.

이와 관련 제주도교육청은 14일부터 16일까지 서귀포시 대정읍 및 안덕면에 있는 7개 유치원과 6개 초등학교에 대해 등교 수업을 중단하고 원격 수업으로 전환하기로 했다.

한편 이들의 확진으로 12월 들어 제주지역에서는 13일 현재 벌써 총 31명의 코로나19 확진자가 발생했다. 특히 최근 일주일간(12월 7~13일) 모두 29명의 확진자가 발생해 일평균 신규 환자수는 4.1명으로 코로나 사태 이후 최대치를 기록하고 있다.

