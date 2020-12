조국 "문재인 조지기, '노무현 아방궁' 운운하며 공격했던 때 생각나... 후과 있을것"

[아시아경제 나한아 기자] 문재인 대통령의 '13명 임대주택' 발언 이후, 야권에서 문재인 대통령 퇴임 후 사저를 비판하는 가운데, 조국 전 법무부 장관이 "후과(後果)가 있을 것"이라고 했다.

조 전 장관은 13일 자신의 페이스북에 "유승민의 '퇴임 후 대통령 경호동 짓는 데만 62억 원의 세금 투입', 안철수의 '대통령 퇴임 후 795평 사저' 발언을 들으니, '노무현 아방궁' 운운하면서 공격했던 자들이 생각난다"라며 "사람만 바뀌었지, 언동은 그때나 지금이나 똑같다"라고 했다.

그러면서 "문재인 조지기의 후과가 있을 것"이라고 일침을 가했다.

앞서 유승민 전 의원은 전날 '니가가라 공공임대'라는 글을 올리며 "대통령은 퇴임 후 양산 사저로 간다고 한다. 경호동 짓는 데만 62억 원의 세금이 들어간다"라고 비판했다.

안철수 국민의당 대표도 문 대통령을 향해 "정책 실패 인정은커녕 13평 임대 아파트를 보고 '4인 가족도 살겠다'라고 했다. 퇴임 후 795평 사저를 준비하는 상황에서 국민에게 할 말은 아닌 것 같다"라고 지적했다.

안병길 국민의힘 의원은 "진정 국민을 위한다면 편법 의혹이 있는 농지에 국비 40억 원을 투입해서 새로운 사저를 짓는 대신 그곳에 국민을 위한 임대주택이나 공공 주거시설을 설치할 것을 제안한다"라고 했다.

한편 청와대는 같은 날 야권의 발언과 언론 보도에 대해 '가짜 뉴스'라고 반박하며 "대통령 말씀을 의도적으로 왜곡하고 그도 모자라 아예 말을 만들기까지 하는데 직접 확인하기를 바란다"라고 했다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr