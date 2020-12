국민의힘, '文 코로나 대응' 질타…김종인 "무능한 대응에 화가 날 지경"

[아시아경제 김혜민 기자] 국민의힘이 13일 문재인 정부의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응을 집중 비판했다.

김종인 국민의힘 비상대책위원장은 이날 코로나19대책특위 긴급회의에서 "문 대통령과 정부는 올해 초부터 충분한 병상을 확보하겠다고 했는데 지난 10개월 간 도대체 무엇을 했나"라며 "1차 대유행 때보다 조금도 개선되지 않은 정부의 무능한 대응에 화가 날 지경"이라고 말했다.

김 위원장은 특히 정부의 백신확보 문제를 지적하며 "영국에선 이미 접종이 시작됐고, 선진국들은 인수구의 수배 달할 정도의 충분한 백신을 확보해놓고 접종을 준비하고 있다"고 비판했다. 이어 "우리나라는 내년 1분기에 도입해 2분기 접종이 가능할 것으로 이야기하지만, 우리가 계약한 특정 제약회사는 아직 신뢰할 수 있는 안정적 임상결과를 제시하지 못하고 있는 실정"이라고 지적했다.

그는 그러면서 "백신의 안정성을 고려해야 접종이 시급하지 않다는 정부 당국자의 반복된 입장 결론은 국민 분노에 기름을 퍼붓고 있다"며 "K방역의 성공을 자화자찬했던 문 정권의 반복된 대국민 사기성 발언이 대통령 무능 때문이든, 참모진의 허위보고 때문이든 이 모든 사태의 책임은 문 대통령에게 있다는 점을 명심하기 바란다"고 덧붙였다.

주호영 원내대표도 이 자리에서 "코로나19가 폭발적으로 확산되고 있지만 정부가 할 수 있는 일은 사회적 거리두기 3단계 격상 밖에 없는 것이 현 시점"이라며 "전세계가 백신확보에 사활을 걸고 있는 마당에 이 정부가 확보했다는 백신은 내년 후반기에나 FDA 승인이 가능할 걸로 알려지고 있다"고 지적했다.

주 원내대표는 "정부는 4400만명분 백신을 확보했다고 하지만 그 가운데 확실히 계약된 건 고작 1000만명분 밖에 되지 않고, 그마저도 미국 FDA 승인을 받지 못한 제품이라 안정성 확보에 대한 국민의 우려가 크다"며 "선진국이 백신확보 전쟁을 하고 있을 때 우리는 1200억원 가까운 홍보비를 들여 K방역 자화자찬에만 몰두했다. 안이한 대처를 하다가 큰 재앙을 불러올 상황"이라고 비판했다.

그는 "국민의힘은 전국민에 코로나 신속진단키트를 보급할 것과 백신 확보를 서둘러야 한다는 점을 수없이 정부에 촉구했지만 정부여당은 들은척도 하지 않았고, 그 결과 감염경로를 알 수 없는 깜깜이 확진자가 기하급수적으로 증가했다"며 "정부여당이 시급한 민생과 백신확보에 소홀히 한 채 검찰총장을 몰아내고 공수처 출범에만 혈안이 된 상황에 이런 일이 벌어졌다"고 날을 세웠다.

주 원내대표는 "세계각국이 발빠르게 백신을 접종하면서 코로나 이후 경제회생에 대비하는 마당에 우리나라는 높은 단계의 격리방침만 준수하면서 길게는 1년 넘게 경제활동을 멈춰야 할 상황이 됐다"며 "국민의 생명과 안전은 뒷전, 권력 수호에만 혈안이 돼있는 정부여당의 태도를 국민들이 엄히 심판할 것"이라고 비판했다.

야권 대선주자인 유승민 전 국민의힘 의원도 이날 페이스북을 통해 "K방역이 세계 표준이라고 으스대던 우리 정부만 무능과 직무유기로 백신을 못 구했다"며 "문 대통령은 백신확보 실패에 대해 진심으로 사죄하고 청와대와 정부 내 책임자를 문책하라"고 목소리를 높였다.

4선의 김기현 의원 역시 페이스북에 "K방역이라더니 백신은 어디 갔는가"라며 "모든 국민들은 자신의 자유를 포기하고 경제적 손실을 혼자 묵묵히 감수하면서까지 방역에 적극 협조했는데, 이 정권은 백신 확보를 서두를 필요가 없다며 한심한 짓을 하다가 여론에 떠밀려 부랴부랴 늦게야 백신 확보에 나서고 있다"고 비판했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr