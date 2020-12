경기교통공사 법인 설립‥12월부터 운영

자본금 185억, 총 정원 98명… 초대 사장 정상균 전 道균형발전기획실장

[아시아경제 라영철 기자] 교통 공공성 강화를 위한 민선 7기 경기도의 핵심 공약 '경기교통공사'가 최근 법인 설립등기 및 사업자등록을 완료, 12월부터 본격 운영한다.

13일 도에 따르면, '경기교통공사'는 도시 및 도농 복합 등 지역별 특성이 다양한 도내 시·군의 대중교통 체계를 통합·관리하는 교통 전담기구로, 보다 전문적이고 효율적인 대중 교통서비스를 제공하는 데 목적을 뒀다.

도 단위 광역지자체에서 교통공사를 설립하는 것은 이번이 처음이며, 앞으로 경기도 공공버스 운영·관리, 철도망 구축·운영, 대중교통 환승시설 확대, 신교통수단 운영 등 대중교통 통합 컨트롤 타워의 기능을 수행하게 된다.

도는 특히 지난해 공사설립 타당성 용역 결과, 향후 5년간 1,839억 원의 생산·부가가치 유발, 1,047명의 일자리 창출 등의 효과가 발생할 것으로 기대하고 있다.

조직은 1본부(경영기획본부), 4팀(경영기획팀, 준공영운영팀, 광역교통시설팀), 1센터(버스운송센터)로 구성된다. 버스 승무 사원을 포함한 정원은 총 98명이다. 사업추진을 위한 자본금은 185억 원으로 경기도가 전액 출자한다.

청사는 시·군 공모를 통해 양주시 옥정동 중심상가지구에 마련했다. 수도권 규제 및 군사보호 구역 등 중첩규제를 받는 양주시로의 교통공사 입주는 경기 북부지역 광역교통발전의 동력이 될 것이란 전망을 낳는다.

초대 임원진으로 부시장 및 도 실·국장 등 행정 경험을 두루 갖춘 정상균 전 균형발전기획실장이 사장을, 대통령직속 일자리위원회 전문위원, 연구개발특구진흥재단 비상임 감사 등을 역임한 이회수 더불어민주당 정책위 상임부의장이 상임이사를 맡는 등 비상임이사·감사 총 10명이 참여한다.

법인 설립등기를 마침에 따라, 행정안전부 설립보고 및 지정·고시를 이번 주에 완료하고 오는 17일 사업계획, 예산안 및 제 규정 의결을 위한 제1회 이사회를 연다.

총 정원은 98명으로 직원 공채는 12월 중 신입·경력직의 일반직 중심으로 30여 명 정도 선발한다. 이후 내년 2월까지 순차적으로 정규직 채용을 완료할 예정이다.

정상균 사장은 "설립 초기에는 공공버스 운영 등 편리하고 안전한 대중 교통서비스의 중단 없는 제공과 조직 안정화에 주력하고, 빅데이터를 적용해 버스·철도·환승 등 대중교통을 융합·획기적으로 운영하겠다"고 말했다.

