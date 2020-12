이강덕 포항시장, 철강단지 '태풍 공동피해' 기업체 현장 방문

3개 기업 경계법면 토사 유실 피해 … 공사비 2억원 분담비율 합의

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 이강덕 포항시장은 10일 연말연시를 앞두고 지난 9월 태풍 피해를 입은 3개 업체의 피해복구 현장을 방문해 근로자들을 격려하고, 기업 현장의 애로 사항을 청취했다.

이날 이 시장은 포항철강 1단지에 위치한 조선내화㈜, ㈜세아특수강, 동일산업㈜ 피해복구 현장을 둘러봤다.

포항시는 지난 9월7일 제10호 태풍 '하이선'으로 인해 3개사가 경계법면의 토사가 유실되는 피해를 입은 것과 관련, 4차례 긴급대책회의를 중재하는 한편 응급복구를 위해 건설 중장비 및 일용근로자 인건비 등 총 2500만원을 지원했다.

3개사는 또 다른 태풍 피해를 최소화하기 위한 항구적 복구공사를 빠른 시일 내 발주하는 것에 뜻을 같이하고, 총공사비 2억원에 대한 업체 분담비율을 합의한 끝에 복구공사를 10월21일부터 시작해 이번달 들어서야 모두 마무리했다.

3개사는 화합과 상생의 의미를 기념하고자 배롱나무 3주, 관목 철쭉과 표지석을 세워 기념하는 시간을 가졌다.

이 시장은 "3개사의 태풍 피해 복구공사가 기업 간 상생협력의 우수 사례가 될 것"이라며 "코로나19로 어려운 경제 여건 속에서도 지역발전을 위해 늘 헌신하고 있는 근로자 여러분께 감사드린다"고 전했다.

