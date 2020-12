아이스크림에듀, 인공지능 기반 맞춤형 학습 시스템 등 특허권 취득

[아시아경제 이민지 기자] 아이스크림에듀 아이스크림에듀 289010 | 코스닥 증권정보 현재가 9,100 전일대비 100 등락률 +1.11% 거래량 989,982 전일가 9,000 2020.12.10 13:49 장중(20분지연) 관련기사 아이스크림에듀, 교육/온라인 교육 테마 상승세에 7.2% ↑[특징주]아이스크림에듀, AI 국책 사업 연이어 수주…'상승'코로나19가 불러온 일상 속 변화는?...언택트·교육키트 등 부각 close 가 인공지능 기반 맞춤형 학습 시스템 등 총 3건의 기술과 관련해 국내 특허권을 취득했다고 10일 공시했다.

특허권을 받은 주요 기술은 △학습 분석 및 인공지능 기반 맞춤형 학습 시스템, △문제은행 및 지식맵 기반 맞춤형 학습 시스템 △소셜 러닝 및 e포트폴리오 기반 맞춤형 학습 시스템 등 3건이다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr