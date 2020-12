[아시아경제 최대열 기자] MP그룹 MP그룹 065150 | 코스닥 증권정보 현재가 1,670 전일대비 460 등락률 -21.60% 거래량 13,000,183 전일가 1,315 2020.12.07 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-4일미스터피자 MP그룹, 200억 유상증자 완료미스터피자 "2021년 흑자 원년 만들 것" close 은 주식 384만주를 양성인ㆍ김지영씨에게 49억9200만원에 처분했다고 7일 공시했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr