김종인 "민주당, 공수처법 개악 말고 여야 합의로 공수처장 선출해야"

[아시아경제 이지은 기자] 김종인 국민의힘 비상대책위원장이 고위공직자범죄수사처(공수처) 법 개정을 강행하려는 여당에 대해 "상식에 맞는 정치를 하라"며 여야 합의로 공수처장을 선출할 것을 촉구했다.

김 위원장은 7일 오전 국회에서 열린 비대위 회의에서 "입법 파트너인 야당을 무시하고 순리를 어기면 국민적 저항에 부딪힐 것"이라며 이같이 말했다.

그는 "더불어민주당이 독단으로 패스트르랙까지 동원해 만든 현행 공수처법은 여야 합의로 가장 적절한 인물을 공수처장으로 추천하게 되어 있다"며 "하지만 지금 공수처법 개악을 밀어부치는 것은 집권세력이 지명한 친정부 인사를 공수처장에 앉히겠다는 노골적 의도"라고 지적했다.

김 위원장은 "영원한 권력은 없다. 정치적 몽상을 버리고 정권 한계를 인식하고 상식에 맞는 정치를 하라"며 "여야 합의로 가장 적합한 인물을 공수처장으로 추천하길 바란다"고 말했다.

주호영 원내대표도 "최소한의 야당의 권리로 의결했던 (공수처장) 거부권 행사를 단 1회만에 '남용한다'고 이야기하며 다시 강제로 법을 바꾸려 하고 있다"며 "공수처장은 중립적이고 독립적인 분이 수행해야 한다"고 강조했다.

그는 "추천을 위해 여러차례 물밑대화를 했고, 심지어 우리는 이 정권이 종용했던 법조인들을 써도 좋겠다는 제안을 했지만 민주당이 확답을 해주지 않고 있다"며 "완전히 우리가 마음대로 좌지우지할수있는 우리 사람을 골라 넣겠다는 것"이라고 비판했다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산세에 대해서도 비판의 목소리가 나왔다. 김 위원장은 "우리가 K-방역 자랑할 정도로 코로나에 대응한 것은 뛰어난 의료시스템과 의료진 헌신 때문"이라며 "그러나 의료계 파업 이후 의사 국가시험에 86%가 거부하는 사태가 발생했고 (이로 인해) 의료인력이 투입되지 못하는 상황이 오고 있다"고 강조했다.

그는 "단 한 명의 의사가 아쉬운 상황이고, 코로나 확산이 악화되고 있는 상황에서 이를 도외시하며 손 놓는 정부는 명백한 직무유기"라며 "2000년 의약분업 사태 때도 국시 일정을 조정하고 재응시 기회를 준 선례가 있는 만큼, 무엇보다 국민 생명과 안전을 최우선으로 고려해 조속 대처하길 바란다"고 말했다.

