현대차 정몽구 재단, '인성교육 교사연수' 사례공유회…7년간 124회 순회연수

7년간 교사 7600여명 참여

[아시아경제 김지희 기자] 현대차 정몽구 재단은 지난 4일 서울 여의도 이룸센터에서 ‘온드림 인성교육 교사연수’ 사업의 사례공유회를 개최했다고 7일 밝혔다.

온드림 인성교육 교사연수는 2014년 시작해 지난 7년 간 7600여명의 교사들이 참여했다. 참여교사들이 학생의 입장으로 돌아가 놀이를 해보며 그 과정에서 숨어있는 사회적 기술의 함의를 찾아내는 방식이다. 참여교사들은 연수를 통해 배운 내용을 학생들에게 적용해 수업하게 된다. 재단이 그간 총 7444명의 학생들을 표본조사한 결과, 프로그램에 참여한 학생의 자기개방, 의사소통, 신뢰감 등의 사회적 기술이 프로그램 참여 전보다 눈에 띄게 향상된 것으로 나타났다.

재단은 연수기회가 부족한 지역을 우선으로 찾아 연수를 진행하는 방식으로 총 124회의 순회 연수를 개최했다. 연수 이후에도 역량 있는 교사들을 발굴해 컨설팅 및 사례공유를 통한 지원을 이어갔다. 이번 행사는 지난 7년간 온드림 인성교육 교사연수의 성과와 의미를 공유하는 자리로 마련됐다.

기조강연은 대표강사인 전국재 청소년과 놀이문화연구소 소장이 ‘코로나 시대의 인성교육 어떻게 할 것인가’라는 강연과 함께 학급 및 상담, 교육복지 등 분야별 우수 실천 사례발표와 전문가 종합토의로 진행됐다. 전 소장은 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 인해 청소년들이 겪는 관계단절의 가속화가 앞으로 우리 사회에 가지고 올 위험성에 대해 경고하고 사람들과의 진솔한 관계맺음을 가질 수 있는 놀이와 공동체가 있는 인성교육을 실현해야한다”고 강조했다.

이날 우수실천교사 표창식에 참석한 권오규 재단 이사장은 “코로나19 팬데믹 여파에도 불구하고 학생들을 향한 애정과 교육에 대한 멈춤 없는 열정으로 함께 하시는 선생님들께 감사의 인사를 전한다”며 “2014년부터 올해까지 7년간 현대차 정몽구 재단과 동고동락하며 ‘온드림 인성교육 교사연수’ 사업을 수행해 오신 청소년과 놀이문화연구소 전국재 소장을 비롯한 모든 관계자 여러분께 감사드린다”고 말했다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr