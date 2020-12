삼성전자, 스마트 모니터 국내출시…동영상 시청·재택근무 '올인원'

[아시아경제 이기민 기자] 삼성전자가 7일 각종 스마트 기능이 탑재된 프리미엄 스마트 모니터 ‘M7(32형, UHD)’과 ‘M5(32형·27형, FHD)’ 를 국내 시장에 출시한다.

이 제품은 기존 스마트 TV 플랫폼인 타이젠 OS 기반의 스마트 허브를 탑재해 PC 연결 없이도 다양한 콘텐츠 서비스를 즐길 수 있는 신개념 모니터다.

모니터 하나로 업무, 학습뿐만 아니라 다양한 콘텐츠 시청까지 한 번에 즐길 수 있도록 스마트 기능이 대거 탑재됐다. 삼성 스마트 모니터는 무선인터넷 연결을 통해 인터넷 접속, 넷플릭스, 유튜브를 비롯한 웨이브, 프라임비디오, 티빙, 왓챠 등 다양한 온라인동영상서비스(OTT)를 지원한다. 또한 재택 근무를 위한 원격 접속 기능과 클라우드 서비스 MS Office 365도 지원한다.

삼성 스마트 모니터는 간편한 조작을 위해 빅스비(Bixby) 음성 인식이 가능한 리모컨을 제공한다. 디스플레이와 IT 기기간 연결성도 대폭 강화했다. 특히 ▲ 스마트폰을 PC처럼 사용하게 해주는 삼성 무선 덱스(DeX) ▲ 스마트폰의 화면을 모니터로 볼 수 있는 미러링(Mirroring) 기능 ▲모니터에 터치하기만 하면 스마트폰 화면을 바로 연결해주는 탭 뷰(Tap View) ▲ 모니터 제품 최초로 애플 에어플레이2(AirPlay 2)를 지원해 모바일 연동성을 한층 강화했다.

뿐만 아니라 USB C타입 포트를 통해 최대 65W 충전과 10Gbps 데이터 전송이 가능하며 USB 2.0과 블루투스 4.2 등 다양한 연결 기능을 탑재해 범용성과 편의성을 모두 갖췄다.

삼성 스마트 모니터는 주변 실내 환경에 맞춰 최적의 밝기와 색상을 자동으로 조정하는 기능(Adaptive Picture)과 시력 보호(Eye Saver) 모드가 있어 오랜 시간 사용해도 눈이 편안한 시청 환경을 제공한다. 이 밖에 슬림하고 세련된 디자인에 2채널 5W 스피커가 내장돼 외부 스피커 연결 없이 생생한 콘텐츠 경험이 가능하다. 제품 가격은 출고가 기준 M7 32형이 55만원, M5 32형과 27형이 각각 41만원, 35만원이다. 이 제품들은 7일부터 카카오메이커스를 통해 사전 예약 판매를 진행하며, 삼성닷컴 등 온라인 마켓에서는 28일부터 구매할 수 있다.

하혜승 삼성전자 영상디스플레이사업부 전무는 “삼성 스마트 모니터는 다양한 라이프스타일을 즐기는 소비자 니즈를 적극 반영한 제품”이라며 “삼성전자의 혁신적인 도전이 모니터 시장의 새로운 수요를 창출하고 소비자 삶의 질을 높여주는 스마트 환경을 제공할 것”이라고 말했다.

