CJ로킨, 中 '디지털공급망 과학기술 개척자賞' 수상

CFLP서도 3개 부문 수상

[아시아경제 유제훈 기자] CJ대한통운 은 중국 패밀리사인 CJ로킨이 지난달 26~27일 중국 산둥성 옌타이시에서 열린 '2020년 중국 보관 및 운송발전 정상포럼'에서 디지털 공급망 과학기술 개척자상을 수상했다고 7일 밝혔다.

중국 물자보관 및 운송협회(CMSTA)가 주최한 이번 포럼은 '산업 공급망 디지털 역량 강화'를 주제로 진행됐으며, CJ로킨은 비즈니스 모델 및 영역에 대한 혁신과 첨단물류기술에 대한 연구성과 등을 높게 평가받아 이번 상을 수상하게 된 것으로 전해진다.

지난 2015년 CJ대한통운이 인수한 CJ로킨은 중국 전역에 48개 거점과 100만㎡ 규모의 물류센터를 갖춘 패밀리사로, 최근엔 중국 물류기업 톱50서 46위를 차지한 바 있다. 올해에만 중국 물류 및 구매연합회(CFLP)로부터 중국 화공 물류기업 골든팟 어워즈 및 사회책임 공헌상, 의약물류 연간 기업, 중국 방역 우수기업 등 물류관련 인증 3개를 연이어 수상하기도 했다.

CJ대한통운은 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 글로벌 경제의 불확실성이 지속되고 있는 가운데 중국 글로벌패밀사의 연이은 수상은 반가운 소식"이라며 "지속적인 첨단물류기술 개발과 디지털 트랜스포메이션을 통해 글로벌 물류시장을 선도해 나가겠다"고 말했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr