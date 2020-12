에스트라, 연말 '고객 감사 이벤트'

[아시아경제 조유진 기자] 메디뷰티 에스트라가 연말을 맞이해 공식몰에서 오는 31일까지 3주간 한정판 굿즈, 할인 쿠폰 증정, 전 제품 할인 등 다양한 이벤트를 진행한다.

첫 번째 이벤트로 이벤트 기간 내 에스트라 공식몰에서 3만원 이상 구매할 시 인기 캐릭터인 ‘파댕이’ 굿즈 3종을 증정한다. 최근 2030 세대들에게 인기를 끌고 있는 캐릭터 파댕이를 활용한 굿즈로, 실생활에서 유용하게 쓰일 수 있는 ‘2021 달력?스티커?마스크 스트랩’으로 구성됐으며 2000개 한정 수량으로 제공된다.

두 번째로 ‘모여라 세콜지’ 드래그 이벤트를 진행한다. 보습 필수 3대 요소인 ‘세라마이드 콜레스테롤?지방산’ 성분을 귀여운 파댕이 캐릭터로 형상화 한 ‘세라’, ‘콜레’, ‘방산이’ 캐릭터를 드래그 해 장벽보습을 완성하면 참가자 모두에게 에스트라 공식몰에서 사용 가능한 1000원 쿠폰을 증정한다.

마지막으로 연말을 맞이해 에스트라 전 상품을 20% 할인 된 가격으로 제공한다. 실제 피부 장벽 성분뿐 아니라 구성형태까지 유사하게 구현한 독자적인 기술 더마온으로 피부 장벽을 지켜주는 에스트라의 베스트셀러 ‘아토베리어365 크림’부터 피부 장벽 속 수분영양소를 채워주는 ‘아토베리어365 하이드로 에센스’까지 모두 제품에 동일한 할인 혜택이 적용돼 소비자들의 뜨거운 관심을 모을 예정이다.

에스트라 관계자는 “믿음의 보습 캠페인의 일환으로 기획된 이번 이벤트는 한 해 동안 소비자들이 에스트라에 보내준 높은 관심과 사랑에 보답하기 위해 굿즈 증정, 할인 행사 등으로 다양하게 구성했다”라며 “누구나 좋아할만한, 누구나 쉽게 참여할 수 있는 이벤트를 통해 추운 겨울 더 많은 소비자들이 풍성한 혜택을 누릴 수 있는 계기가 되길 바란다”라고 밝혔다.

