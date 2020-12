트럼프 "바이든, 김정은과 잘할 것 같지 않다"

[아시아경제 성기호 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 조 바이든 대통령 당선인에 대해 "북한 김정은과 잘할 것 같지 않다"며 부정적 견해를 밝혔다.

트럼프 대통령은 5일(현지시간) 상원선거 유세를 위해 조지아주 발도스타에서 한 연설에서 "그(바이든)가 북한 김정은과 어떻게 할지 지켜보자"며 "그리 잘할 것 같지 않다"고 말했다.

트럼프 대통령은 바이든 당선인이 자신에 대해 '독재자'를 포용, 북한의 핵·미사일 개발을 방치했다고 비난하며 차별화된 대북 접근을 시사하고 있는 상황에서 이같이 비판하고 나선 것이다.

트럼프 대통령은 이어 자신의 임기중 미국이 탈퇴한 파리기후협약, 이란과의 핵합의 등을 언급하며 바이든 당선인의 다른 외교 정책도 깎아내렸다.

그는 특히 바이든 당선인이 기후변화특사로 임명한 존 케리 전 국무장관을 거론하면서 "훌륭한 협상가인 존 케리, 그들이 하고 싶어 하는 것은 첫째, 파리 기후협약을 되돌려 놓는 것"이라며 "그건 우리에게 많은 비용을 치르게 하는 것으로, 미국을 파괴시키기 위해 고안됐다"라고 주장했다.

트럼프 대통령은 "두번째로 그들이 하고 싶어 하는 것은 이란에 수십억 달러를 주자는 것"이라며 바이든 당선인이 이란과의 핵합의를 다시 체결하려고 이란에 돈을 대줄 것이라는 주장도 폈다.

