속보[아시아경제 이광호 기자] 정세균 국무총리는 6일 서울시청에서 열린 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응 중앙재난안전대책본부(중대본) 회의에서 "상황이 심각한 수도권은 거리두기를 2.5단계로 격상하겠다"며 "현 유행 양상의 심각성을 고려해 이번 단계 조정조치를 연말까지 3주간 시행하겠다"고 밝혔다.

