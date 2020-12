이낙연 “영정 아래 울음 누르며 기도만” 최측근 발인 애도

[아시아경제 전진영 기자] 이낙연 더불어민주당 대표는 6일 최측근 고(故) 이모 부실장에 대해 “자네의 영정 아래서 나는 겨우 울음을 누르며 기도만 드렸네”라고 고인을 애도했다.

이 대표는 이 부실장의 발인일인 6일 페이스북에 “이 사람아, 왜 거기 그렇게 있어? 영정 속의 자네는 웃고 있었네”로 시작하는 이같은 추모의 글을 올렸다.

그는 “자네 가족께도 드릴 말씀이 떠오르지 않았네”라며 “우리는 함께 일하거나 각자의 생활을 하며 20년을 보냈네. 자네는 착하고 성실한 동지였네”라고 했다.

이어 “좋은 날 보다 힘든 날이 훨씬 더 많은 세상살이. 자네에게는 더 그랬을 것이네”라며 “나도 자네처럼 살가웠어야 했는데, 그러지 못한 것을 뒤늦게 후회하네”라고 말했다.

그러면서 “따뜻한 고향에서 편안히 쉬시게. 자네와 함께했던 세월, 마음에 간직하겠네”라고 고인을 애도했다.

이 부실장은 옵티머스 '복합기 임대료 지원 의혹'과 관련해 검찰 수사를 받다 지난 3일 숨진 채 발견됐다.

