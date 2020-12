정부, 코로나19 취약계층 재외동포 추가 지원…26개국 57개 동포단체 대상

그간 42개국 126개 동포단체 대상으로 생필품·구호물품 등 지원

[아시아경제 임철영 기자] 외교부가 6일 전 세계적으로 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황이 장기화되는 가운데 외교부는 재외동포재단과 함께 저소득층, 실직자, 독거노인 등 코로나19로 생활이 어려워진 취약계층 재외동포 대상 지원사업을 추가 실시할 예정이라고 밝혔다.

최근 유럽, 미주 지역 등에서 코로나19가 재확산되는 추세이며 현지 정부의 이동·영업금지 조치 등에 따른 경제활동 중단 장기화로 재외동포의 어려움이 가중될 것을 고려한 조치다.

외교부와 재외동포재단은 올해 42개국 126개 동포단체를 대상으로 약 5억 3000만원 규모의 취약계층 지원 사업을 실시해왔고 이번 추가 사업을 통해 26개국 57개 동포단체를 대상으로 약 2억원 규모의 지원을 결정했다.

?동포단체들은 코로나19 상황에서 생계유지가 곤란해진 동포에게 식료품, 생필품, 구호물품 또는 마스크, 손소독제와 같은 방역물품 등을 주로 지원할 계획이다. 이번 사업은 재외동포사회의 코로나19 극복 노력을 지원, 모국과 재외동포사회와의 유대를 강화하는 기회가 될 전망이다.

외교부 당국자는 "정부는 코로나19 상황의 경제적 여파가 지속될 수 있음을 감안해 앞으로도 도움이 필요한 취약계층 재외동포에 대한 지원을 계속해 나갈 예정"이라고 설명했다.

