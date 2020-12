보이는 'V 컬러링' 설정한만큼 기부…SKT, 매칭 기부 캠페인

유니세프·결핵협회·사랑의열매와 MOU 체결

[아시아경제 한진주 기자] SK텔레콤이 연말을 맞아 보이는 컬러링 서비스 'V 컬러링'과 연계한 기부 캠페인을 펼친다.

6일 SK텔레콤은 유니세프한국위원회, 대한결핵협회, 사랑의열매 사회복지공동모금회 등 3개 단체와 기부캠페인 업무협약을 체결했다.

7일부터 31일까지 V 컬러링 콘텐츠를 조회·설정하거나 SNS에 인증한 횟수만큼 SK텔레콤이 단체에 기부금을 내는 방식이다. SKT는 기부 캠페인을 위해 아동, 결핵, 크리스마스 등의 주제와 연관된 신규 V 컬러링 콘텐츠를 7일부터 제공한다. V 컬러링은 영상 컬러링 서비스로 9월 말 서비스 시작 한 달 여 만에 50만 가입자를 확보했다.

유니세프한국위원회는 자체 제작한 기부 캠페인 영상을 V 컬러링 콘텐츠로 제공할 예정이며, 대한결핵협회는 크리스마스 씰(Seal)과 자체 캠페인 영상을 V 컬러링 콘텐츠로 제작해 캠페인을 펼친다. 사랑의열매도 이웃간의 따뜻한 나눔을 주제로 캠페인 영상을 제작해 12월 중에 제공할 계획이다.

SKT는 영상 콘텐츠 서비스와 기부활동을 연계하는 이번 캠페인이 기업의 사회적 가치를 높이고, 기업의 지속가능성을 확대하는 ESG 경영을 강화하는 좋은 사례가 될 것으로 기대하고 있다.

SKT는 이번 기부 캠페인과 별도로 크리스마스를 맞아 12월 1일부터 국내외에서 제작된 40여 종의 캐롤 뮤직비디오를 V 컬러링으로 무료 제공하고 있다. 아이돌그룹, SK나이츠 프로농구단 선수 등 다양한 셀럽들의 성탄·새해인사를 전하는 V 컬러링 영상 콘텐츠도 제공할 예정이다.

SKT 최소정 모바일스트리밍담당은 “이웃과 나눔을 실천할 수 있는 연말연시 기부 캠페인을 통해 V 컬러링이 언택트 시대에 새로운 기부문화를 선도하는 서비스로 자리매김하기를 기대한다”고 말했다.

