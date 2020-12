대전 수능 감독관 관련 확산도 집단감염 주점 관련…누적 42명 (상보)

지난달 23일 유성구 한 주점서 집단감염 발발

[아시아경제 임주형 기자] 대학수학능력시험(수능) 전날 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)에 확진된 대전 수능 감독관은 앞서 집단감염이 발발한 유성구 주점에 다녀간 것으로 확인됐다.

4일 대전시는 지난 2일 잇따라 확진 판정을 받은 수능 감독관(대전 512번)과 동료 교사(대전 517번)는 지난달 23일 밤 유성구 주점을 방문했다고 밝혔다.

역학조사 결과 이들 2명을 포함, 수능 감독관 아내(대전518번), 두 아들(대전 513, 529번), 어머니(대전 520번), 동생(충남 태안 14번) 등 9명이 이 주점 관련 확진자로 분류됐다.

한편 해당 주점은 코로나19 집단 감염이 발발한 곳이다.

지난달 23일 해당 주점에 있었던 손님 및 종사자 등 31명 가운데 18명이 코로나19에 감염된 뒤, 이들의 가족과 동료 등 24명에게까지 연쇄적으로 감염이 번진 것이다. 이로써 유성구 주점 관련 확진자는 총 42명이 됐다.

