롯데마트, 고랭지 감자 판촉전 진행

[아시아경제 차민영 기자] 롯데마트가 오는 9일까지 ‘강원도 B+ 평창 감자 판촉전’을 진행한다고 4일 밝혔다.

강원도 평창 두백 감자는 전분 함량이 높아 튀김이나 감자칩 등에 쓰이는 대표 품종이다. 이 품종은 일반적으로 식자재용으로 출하되는데 올해는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향으로 전체 소비가 줄어 농가들이 어려움을 겪고 있다.

롯데마트는 어려움에 처한 산지를 돕고 고객들에게는 부담 없는 가격에 상품을 선보이기 위해 이번 행사를 기획했다. 이번에 선보이는 강원도 B+ 평창 감자는 외관상에 약간의 흠집이 있을 뿐 품질은 정상 제품과 차이가 없지만 약 50% 가량 저렴하다.

상품은 서울역점과 안산점 등 롯데마트 주요 30여개 점포에서 100g당 198원에 480박스 한정 판매한다.

최덕수 롯데마트 채소MD(상품기획자)는 “산지와의 상생은 물론 고객에게 부담 없는 가격의 상품을 선보이기 위해 이번 행사를 준비했다”며 “코로나19로 지친 산지와 고객에 도움이 될 수 있도록 지속 노력할 것”이라고 말했다.

