한-유엔 군축·비확산회의…"신기술 무기체계 대비 시급…국제 규범 마련해야"

신기술의 군축·비확산 체제 영향 논의…산업계 인사도 참석

[아시아경제 임철영 기자] 외교부와 유엔 군축실이 공동 주최한 제19차 한-유엔 군축·비확산 회의가 2~4일 서울과 전세계를 연결해 개최됐다.

함상욱 외교부 다자외교조정관과 나카미츠 이즈미 유엔 군축고위대표가 각각 우리 정부와 유엔을 대표해 개회사를 했고, 주요국 정부인사를 비롯해 국제기구 대표, 국내외 군축·비확산 전문가 등 50여명이 온라인과 오프라인으로 참석했다.

특히 이번 회의에는 처음으로 산업계 인사들도 참석해 신기술의 발전 방향에 대한 새로운 시각을 제공했으며 청년 특별 세션을 통해 미래 세대의 목소리도 청취했다.

이번 회의에서 참석자들은 △자율살상무기(lethal autonomous weapons), △극초음속무기(hypersonic weapons), △우주 관련 무기, △생물 무기 등 신기술(Emerging Technologies)이 군축·비확산 체제에 미치는 영향 및 정책적 함의에 대해 집중적으로 논의했다.

참석자들은 주요국들간 전략적 기술 개발 경쟁이 가속화되는 가운데 군사 및 민수용으로 공히 활용 가능한(dual-use) 신기술의 등장이 외교와 군사안보, 경제는 물론 인도적 관점에서 심대한 파급효과를 야기할 것인 만큼 신기술에 기반한 무기체계의 개발, 사용 및 확산이 국제 군축비확산 체제의 시급한 과제가 되고 있다는 데 공감했다.

이에 따라 국제사회에서 책임 있는 기술 개발과 활용에 대한 공통의 이해를 모색하고, 과학기술의 평화적 이용을 장려하면서도 군비경쟁과 확산을 방지하기 위한 국제 규범을 마련하는 방향으로 발전해 나가야 한다는 견해들을 내놨다.

청년 특별 세션에서는 △청년 모의 NPT 대표(한국), △포괄적핵실험금기지구(CTBTO) 청년 모임 대표(브룬디), △군축비확산 챔피언 모임 대표(터키), △과학기술 이공계 학생 모임(싱가포르), △동북아 청년과 평화안보 대표(일본) 등 25명의 청년 대표들이 참석해 국제 군축비확산 문제 논의에 있어서 청년의 참여와 역할이 확대돼야 한다고 강조했다.

한국 청년 모의 NPT 대표는 △신기술의 발전과 민주주의의 역할, △선제적 조치, △다자주의 강화의 필요성을 제안해 주목을 받았다. 유엔군축실은 한국이 내년 20주년을 맞이하는 한-유엔 군축비확산 회의를 통해 주요 국제 논의에 주도적으로 기여하는 한편 작년 유엔 총회에서 ‘청년과 군축’결의안 주도에 이어 청년의 관여를 높이기 위한 노력을 기울여온 점을 평가했다.

