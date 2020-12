최종건, 한-스페인 전략대화… 경제·환경·과학기술 등 실질협력 강화

한-스페인 수교 70주년 축하…코로나19 상황 고위급 교류 지속 평가

[아시아경제 임철영 기자] 최종건 외교부 차관이 3일 크리스티나 가약 스페인 외교차관과 제2차 한-스페인 전략대화를 화상으로 개최하고 수교 70주년을 맞은 양국 관계 발전을 포함해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응, 경제·환경·과학기술 등 실질협력 강화, 한반도·유럽 등 지역 정세에 대해 심도 있게 협의했다.

양 차관은 올해 한-스페인 수교 70주년을 축하하고, 코로나19로 어려운 상황 속에서도 고위급 교류를 비롯해 양국이 소통과 협력을 위한 노력을 계속해 나가고 있다고 평가했다.

최 차관은 지난 4월 적도기니에 고립됐던 우리 국민들이 스페인 전세기를 통해 귀국할 수 있도록 스페인측이 협조해준 데 대해 사의를 표명했고 가약 차관은 한국의 방역경험 공유가 코로나19 극복에 큰 도움이 됐다면서 한국측의 지원으로 7월 지방선거를 원만히 치를 수 있었다며 사의를 표명했다.

이어 양 차관은 백신이 국제 공공재적 성격을 갖는다는 데 입장을 함께하면서, 보편적이고 공평한 국제적 백신 분배를 위해 협력해 나가기로 했다.

아울러 양 차관은 한국의 그린 뉴딜과 스페인·EU가 추진 중인 유럽 그린 딜 정책이 친환경과 포용적 성장을 목표로 하는 공통점이 있다고 평가하고 최근 화두가 되고 있는 코로나19 극복과 친환경적 경제회복(green recovery)을 위해 양국 간 협력을 강화해 나가기로 했다.

또한 양 차관은 △4차 산업혁명 △연구개발(R&D) △신재생에너지 등 양국이 강점을 갖는 분야의 협력을 보다 강화해 나가기로 하는 한편 중남미·중동·아프리카 등 제3국 시장으로 건설·인프라 분야 공동 진출을 통한 호혜적 협력도 적극 지원해 나가기로 했다.

한편 최 차관은 EU 27개국 중 한국과 차관급 전략대화를 운영하고 있는 이탈리아, 스페인과 모두 전략대화를 개최, 코로나19 상황 하에서도 유럽 주요국과의 긴밀한 소통과 협력을 지속했다. 내주에는 엔리께 모라 베나벤떼 EU 대외관계청(EAS) 사무차장과 화상으로 고위정책대화를 개최해 한-EU 차원의 협력 방안에 대해 논의할 예정이다.

