윤영석 "신임 차관 인사 강행, 文이 尹 찍어내기에 앞장선다는 것"

[아시아경제 이지은 기자] 윤영석 국민의힘 의원이 "법무부 차관 신임 인사는 문재인 대통령이 윤석열 검찰총장 찍어내기에 앞장서고 있다는 것"이라고 비판했다.

윤 의원은 3일 KBS라디오 '김경래의 최강시사'에 출연, "추미애 법무부 장관과 문 대통령이 법무부 차관 신임 인사를 강행함으로써 명백히 드러났다"며 이같이 말했다.

그는 "결국은 윤 총장이 반정부 수사, 정권에 부담이 될 수 있는 월성 1호기 조기 중단 폐쇄 결정에 대한 수사와 울산시장 부정선거에 대한 조사, 라임·옵티머스 사건에 관해 강력한 수사를 하다 보니 정권에서 누명을 씌워서 검찰총장을 쫓아내려고 하는 것이라고 윤 총장 변론 내용에 나와 있다"며 "조미연 서울행정법원 판사가 그 주장을 다 인용한 것은 법원에서도 윤 총장 측의 그런 입장을 지지한 것"이라고 지적했다.

윤 의원은 "문 대통령과 추 장관의 이런 '윤석열 몰아내기'가 굉장히 법치주의를 훼손하는 것이고 헌정을 파괴하는 것"이라며 "법원에서 이것이 무리하다는 것이 판결났음에도 불구하고 지금 징계위원회를 한다는 것은 그야말로 권력의 농단"이라고 비판했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr