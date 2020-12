[일문일답] "예년 수준 출제 기조 유지…초고난도 문제 피하려 노력"

6·9월 모의평가 학력격차 등 특이점 없어

"다만 특히 더 어려워지지 않도록 조심"

[아시아경제 이현주 기자, 송승섭 수습기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산세가 지속되는 상황에서 3일 2021학년도 대학수학능력시험(수능)이 시작됐다. 수능 출제위원장인 민찬홍 한양대 교수는 "예년 수준의 변별력을 유지하려 했다"면서도 "재학생들이 학습에 어려움을 겪었다는 사실을 잘 알고 있다. 시험이 특별히 어렵다는 인상을 받지 않도록 최대한 주의를 기울였다"고 말했다. 다음은 민 위원장과 성기선 한국교육과정평가원장, 검토위원장 정인실 한서대 교수와 진행한 일문일답.

=코로나로 인한 학력격차가 수차례 제기됐다. 수능에 반영된 부분이 있나

▶(민 위원장)지난 모의평가 분석을 통해서 졸업생과 재학생 간 학력격차나 재학생 내 성적 분포 등에서 예년과 달리 특이점 없었다. 따라서 출제하는데 있어 예년 기조를 유지했다. 다만 특히 더 어려워지지 않을까 조심했다.

=9월 모의평가에서 절대평가인 영어가 상당히 어려웠다. 이번 출제 경향은

▶(민 위원장)영어는 절대평가의 취지를 살려서 예년 기조 유지하되, 예년 기조라 함은 작년 수능 기조 말한다. 특별히 등급 간 인원 수 조절하려는 노력 없었다.

=출제위원 선정 과정에서 건강 관리는 어떻게 했는지 궁금하다.

▶(민 위원장)입소 당시 전원이 검사를 실시했다. 출제위원 간 접촉 최대한 피하려 노력했고 전원 음성이 나왔다. 그럼에도 마스크 착용이나 동선 파악을 위한 체크를 하고 식당에서도 일렬로 칸막이가 된 테이블에서 시간을 조정해 밥을 먹었다. 지금까지 코로나 관련 의심 증상자 없다.

=2019학년도 수능 때 적정 난이도 유지 못해 대국민 사과하셨다. 올해에도 난이도 논란 있으면 어떻게 대응할 것인가.

▶(성 평가원장)출제위원장님 말씀처럼 6·9월 기출이 있었기 때문에 난이도 급변이 있을 것이란 생각은 하지 않는다. 학력격차나 수험 준비도에 대한 상황까지 고려했기 때문에 적정 난이도 나올 거라 생각한다. 만약 특이사항이 발생하면 그때 의견을 말씀 드리겠다.

=코로나 학력격차 없었다고 하지만 분명히 코로나 변수는 있을 거라 생각된다. 코로나 때문에 달라진 점 반영된 거 어떤 게 있나.

▶(정 검토위원장)올해 두 차례 모평은 작년 2020학년도 수능 수준의 난이도 유지하는 수준에서 출제됐다. 그런데 모평에서 현재 재학생과 졸업생 간 특성이 없었고, 응시집단에서 학력 양극화 특이점 발견할 수 없었다. 그리고 수능 학업성취도 평가 아니고 대입 전형에 활용하는 자료이기에, 예년 수준의 난이도 유지하려 노력했다.

=사실상 코로나 발생 이후에 고3은 정상적인 학사 일정을 수행 못해 걱정하고 학력격차 제기됐다. 모평 두 번으로 차이 없었다고 하면 피부에 안 와 닿는데?

▶(민 위원장)예년 기조를 유지하려 했다는 게 큰 원칙이고 중심틀이었다. 출제진과 검토진의 영역 위원장 등 전원이 코로나로 인해 재학생들이 학습에 어려움을 겪었다는 사실 잘 알고 있다. 저희가 처음에 출제 계획 세우는 단계에서부터 따라서 이번 시험에서 특별히 어렵다는 인상 받지 않도록 하는 것에 최대한 주의 기울였다. 그러면서 예년의 변별력을 유지하려 했다는 뜻이다.

=말씀하신 것처럼 이번 시험에서 학생들이 어렵다는 인상 받지 않도록 노력했다는데 구체적으로 방법이 어떤 것들을 활용하신건지?

▶(민 위원장) 예년기조 유지했다는 건 특별한 거 없었다는 뜻이다. 각 영역별로 예년에 하던 것처럼 출제하되, 검토진에서 어렵다는 반응 보이는 문제들에 대해서 신경을 썼다. 문항 수정 과정에서 난도라는 건 보통 정답이 있고 경쟁력 있는 오답이 얼마나 되고 몇 개나 있는지 이런 예민한 거에서 갈린다. 그런 걸 수정해 가는 과정에서 특별히 최종결과물이 어려워지지 않도록 애를 썼다는 뜻이다.

=전년도와 비슷한 출제기조 유지했다는데 전전년도 불수능 어려웠다는 평가 있는데,

▶(민 위원장)제가 이해하기에 전전년도는 매우 어려운 문제 있어 사회적으로 물의 있었던 것으로 안다. 이미 작년부터 수능 출제에서 이른바 초고난도 피하려는 노력 이뤄졌고요, 올해도 지나치게 어려운 초고난도 문항 피하려 최대한 노력했습니다.

