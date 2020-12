홍남기 "3차 재난지원금, 맞춤형으로 내년 설 연휴전 지급 목표"

"국가채무비율, 선진국에 비해 양호…다만 증가속도 가파른 측면 있어"

"이사철 지나고 주택공급대책 작동하면 전세 불안 완화할수 있을 것"

[아시아경제 주상돈 기자] 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 2일 "내년 초 (3차 재난지원금에 대한) 구체적인 지급 방안이 만들어져 가능한 한 내년 설 연휴 전에 지급하는 것을 목표로 하고 있다"고 밝혔다.

이날 홍 부총리는 YTN 뉴스특보에 출연해 "코로나19 3차 확산과 방역 강화에 피해계층이 발생했다고 보고, 맞춤형 지원이 불가피하다고 판단했다"며 이 같이 말했다.

홍 부총리는 "지난번 소상공인 새희망자금은 2조8천억원 가량 지급됐는데, 구체적인 방안을 내년 초 만들 것"이라며 "정부는 가능한 한 피해계층에 내년 설 연휴 전에 지급하는 것을 목표로 할 계획"이라고 설명했다.

내년 예산안에 따라 늘어나는 국가채무에 대해선 "국내총생산(GDP) 대비 국가채무비율은 선진국에 비해 양호한 편"이라며 "내년도 예산안은 재정 여력 상 충분히 흡수할 수 있고 감당할 수 있다"고 강조했다. 이어 홍 부총리는 "GDP 대비 국가채무비율 증가 속도는 가파른 측면이 있다"며 "재정건전성도 확보하면서 역할을 해야 하지 않나 생각한다"고 덧붙였다.

홍 부총리는 올 4분기와 내년 한국경제의 성장에 대해선 긍정적인 전망을 내놨다. 그는 "3분기 성장률은 10년 만에 가장 높았다"며 "방역조치 강화에 내수가 걱정인데 비대면이나 온라인 등 다양한 내수진작책을 통해 정부는 4분기에도 경기 흐름이 이어지게 하겠다"고 말했다.

추가 부동산 대책에 대한 질문에는 "새 대책을 추가로 발표하기보다는 이미 발표한 대책을 차질 없이, 앞당겨 집행하는 게 더 중요하다"며 "주택 공급 확대에 주력할 것"이라고 답했다. 이어 그는 "이사 철이 지나고 주택공급대책이 작동하면 전세시장 불안전성도 완화할 수 있으리라 생각한다"고 했다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr