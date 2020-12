'위암 수술' 권영진 대구시장의 격려 메시지 "수험생 여러분 힘내세요"

수능일 하루 앞둔 2일 페북에 글 올려

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 위암 수술을 받고 자택에서 회복 중인 권영진 대구시장이 대학수학능력시험(수능)일을 하루 앞둔 2일 자신의 SNS(사회관계망서비스)를 통해 수험생들에게 격려의 메시지를 남겼다.

권 시장은 이날 오후 5시께 자신의 페이스북 계정에 "어려운 상황 속에서도 긴 시간 열심히 달려온 수험생 여러분과 뒷바라지 하느라 애쓰신 학부모님들 정말 고생 많으셨다. 그동안 최선을 다해 준비해온 만큼 내일 최상의 컨디션으로 시험 잘 치르시길 바란다"고 적었다.

이어 "최근 대구의 코로나19 방역 상황은 안정적이지만 긴장을 늦추지 않고 여러분을 위한 방역에 최선을 다하겠다"고 했다.

그러면서 "바람이 세게 불수록 연은 더 높이 난다고 한다. 힘든 여건 속에서 수능을 치르고 입시를 치러야 하지만, 지금의 이 시간을 발판으로 여러분이 더 큰 꿈을 이룰 수 있을 거라 믿는다"고 덧붙였다.

한편, 지난 11월20일 칠곡경북대병원에서 위암 수술을 받은 권영진 시장은 일주일 만인 27일 퇴원, 현재 회복 중이다.

