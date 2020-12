SPC그룹, 샐러드 전문점 '피그인더가든' 광화문점 오픈

[아시아경제 이선애 기자] SPC그룹이 운영하는 샐러드 브랜드 피그인더가든이 서울 광화문에 새 매장을 열었다고 2일 밝혔다.

피그인더가든 광화문점은 여의도, 강남, 판교, 코엑스에 이은 5번째 매장으로 ‘D타워’ 1층에 207㎡, 90석 규모로 자리잡았다. 매장 곳곳을 다양한 식물로 꾸며 자연친화적인 느낌을 살렸으며, 오픈키친 콘셉트로 조리하는 모습을 고객들이 볼 수 있게 만들었다.

광화문점에서는 겨울 신 메뉴를 다른 지점보다 먼저 선보인다. 제철 겨울 식재인 컬리플라워(꽃양배추)와 석류에 부드러운 밀크치즈폼과 그라나 파다노 치즈를 소복하게 쌓아 눈 내리는 겨울 정원을 표현한 시즌 샐러드 ‘스노잉 폼폼(1만2900원)’과 채식주의자도 즐길 수 있도록 식물성 대체육과 아보카도, 구운 채소, 다솜상추 등 재료를 통밀 또르티야에 풍성하게 넣은 랩 샌드위치 ‘그릴드 타코 미트랩(8900원)’ 등 2종이다.

또한 코엑스점 오픈 시 출시했던 스페셜 메뉴인 ‘로티세리 치킨’ 메뉴를 광화문점에도 선보인다. 로티세리 치킨은 직화 회전 오븐에서 구워내 기름기가 적고 담백한 것이 특징이다. 현미밥과 아보카도를 곁들인 로티세리 치킨 아보 라이스(1만3900원), 스쿱샐러드와 함께 제공하는 로티세리 치킨 플레이트(1만4900원), 맥주와 함께 곁들여 즐기기 좋은 로티세리 치킨 플래터(2만1900원) 등 3종이다.

한편, 피그인더가든은 5호점 오픈을 기념하여 다양한 이벤트를 진행한다. 오픈 당일부터 구매 고객 1000명에게 피그인더가든 캐릭터가 그려진 볼펜과 일러스트 스티커를 증정한다. 3만원 이상 구매 고객에게는 디자인 거장 알레산드로 멘디니가 디자인한 드레싱 병에 매장에서 당일 직접 만든 시그니처 드레싱을 담아 증정한다.

SPC그룹 관계자는 “채식주의자를 위한 샐러드 등 다양한 소비자들의 취향을 반영한 신제품을 선보이게 됐다”며, “앞으로도 더 많은 사람들이 샐러드를 편하게 즐길 수 있도록 매장을 늘려가고 다양한 메뉴도 선보일 것”이라고 전했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr