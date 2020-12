[아시아경제 부애리 기자] 삼성SDS가 2일 신임 대표에 황성우 삼성전자 사장을 내정했다.

황성우 신임 대표는 프린스턴대 전기공학 박사 출신으로 고려대 전기전자전파공학부 교수를 역임했다. 2012년 삼성전자 종합기술원에 입사해 나노 일렉트로닉스 랩(Nano Electronics Lab)장, 디바이스&시스템(Device&System) 연구센터장, 종합기술원장을 역임한 나노분야 전문가이다.

황 신임 대표는 삼성전자 종합기술원에서 소프트웨어를 포함한 다양한 개발사업을 이끈 경험과 글로벌 역량을 인정 받았다. 회사 측은 황 신임 대표의 대내외 네트워크 바탕으로 삼성SDS를 글로벌 IT솔루션 기업으로 성장 시켜 나갈 것이라고 밝혔다.

한편 삼성SDS는 부사장 이하 정기 임원인사도 조만간 확정해 발표한다.

