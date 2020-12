[e공시 눈에 띄네] 코스피-1일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 한진칼 한진칼 180640 | 코스피 증권정보 현재가 72,800 전일대비 2,200 등락률 -2.93% 거래량 1,727,581 전일가 75,000 2020.12.01 15:30 장중(20분지연) 관련기사 KCGI "한진칼 가처분 기각 유감‥기업가치 개선 노력"한진칼, 최근 5일 개인 61만 591주 순매수... 주가 7만 4600원(0.0%)KCGI, 한진칼 제3자 배정 유상증자 관련 신주발행금지 가처분 제기 close =유한회사 그레이스홀딩스 외 7명이 신청한 신주발행금지가처분이 기각됐다고 공시.

◆ 비케이탑스 비케이탑스 030790 | 코스피 증권정보 현재가 18,000 전일대비 2,550 등락률 +16.50% 거래량 849,585 전일가 15,450 2020.12.01 15:30 장중(20분지연) 관련기사 비케이탑스, 소모성자재구매대행(MRO) 테마 상승세에 9.19% ↑[e공시 눈에 띄네] 코스피-23일비케이탑스, 소모성자재구매대행(MRO) 테마 상승세에 22.97% ↑ close =거래소는 공시번복을 이유로 불성실공시법인지정했다고 공시.

◆ 현대백화점 현대백화점 069960 | 코스피 증권정보 현재가 71,300 전일대비 400 등락률 +0.56% 거래량 143,951 전일가 70,900 2020.12.01 15:30 장중(20분지연) 관련기사 현대백화점, 보험사업 현대홈쇼핑에 양도..."경영 효율성 제고""다시 집으로" 유통 기업들도 문 닫고 재택 근무 확대 현대백화점, CJ올리브영 지분 일부 인수 검토 close =계열사 현대홈쇼핑에 보험사업 인적, 물적자산을 양도한다고 공시.

◆ 대한해운 대한해운 005880 | 코스피 증권정보 현재가 3,155 전일대비 155 등락률 +5.17% 거래량 15,348,800 전일가 3,000 2020.12.01 15:30 장중(20분지연) 관련기사 대한해운, 주가 3135원 (4.5%)… 게시판 '북적'대한해운, 주가 3155원 (3.27%)… 게시판 '북적'대한해운, 해운 테마 상승세에 8.02% ↑ close =자회사인 대한해운 대한해운 005880 | 코스피 증권정보 현재가 3,155 전일대비 155 등락률 +5.17% 거래량 15,348,800 전일가 3,000 2020.12.01 15:30 장중(20분지연) 관련기사 대한해운, 주가 3135원 (4.5%)… 게시판 '북적'대한해운, 주가 3155원 (3.27%)… 게시판 '북적'대한해운, 해운 테마 상승세에 8.02% ↑ close 엘엔지 주식회사가 현대중공업으로부터 빌린 8076억원에 대해서 채무보증을 결정했다고 공시.

◆ 계룡건설 계룡건설 013580 | 코스피 증권정보 현재가 24,150 전일대비 350 등락률 +1.47% 거래량 71,813 전일가 23,800 2020.12.01 15:30 장중(20분지연) 관련기사 계룡건설산업, 576억원 규모 새만금 수변도시 매립공사 수주[e공시 눈에 띄네]코스피-27일[e공시 눈에 띄네]코스피-13일 close 산업=한국도로공사와 903억원 규모로 고속국도 제 14호선 함양~창녕간 건설공사계약 수주

이민지 기자 ming@asiae.co.kr