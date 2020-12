고기영 법무차관 "일련 사태에 책임 통감"… 징계위는 4일로 연기(종합)

[아시아경제 배경환 기자] 고기영 법무부 차관이 "일련의 사태에 책임을 통감한다"며 사표를 제출했다.

1일 법조계에 따르면 고 차관은 전날 오후 추미애 법무부 장관에게 차관 자리에서 물러나겠다는 뜻을 밝혔다. 고 차관의 소식은 이날 오후 서울행정법원이 윤석열 검찰총장의 직무배제 효력을 중단하는 결정을 내린 뒤 알려졌다. 고 차관은 "최근 일련의 사태에 차관으로서 책임을 공감한다"고 밝힌 것으로 알려졌다.

법무부는 조만간 고 차관의 후임 인사에 나서겠다고 밝혔다.

한편 법무부는 윤 총장의 기일 연기 요청을 받아들여 징계위를 2일에서 이틀 연기한다고 밝혔다. 법무부는 "충분한 절차적 권리와 방어권 보장을 위해 검찰총장의 요청을 받아들여 검사징계위를 이번 주 금요일(4일)로 연기하기로 했다"고 설명했다.

윤 총장의 직무집행 정지를 중단하라고 결정한 법원 판단에 대해서는 "직무정지라는 임시 조치에 관한 판단에 국한된 것으로 결정을 존중한다"고 밝혔다. 다만 "향후 징계 혐의 인정 여부와 징계 양정은 검사징계위에서 법과 절차에 따라 충실한 심의를 통해 이뤄질 예정"이라고 강조했다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr