안철수, 尹 복귀에 "추미애 사면초가 빠진꼴...이제 스스로 떠나야"

[아시아경제 원다라 기자] 안철수 국민의당 대표가 법원의 윤석열 검찰총장 직무복귀 결정에 대해 "추미애 법무부 장관이 사면초가에 빠진꼴이 됐다"면서 스스로 사임해야 한다는 입장을 밝혔다.

안 대표는 1일 페이스북 글을 통해 "법무부 감찰위원회는 검찰총장에 대한 징계청구, 감찰과정, 수사의뢰가 모두 부적절하다고 결론을 내렸다"면서 "총장에 대한 징계를 떠안은 법무부차관은 양심의 부담을 느끼고 사의를 표명했다. 추 장관은 사면초가에 빠진 꼴이 됐다"고 밝혔다.

그는 "일련의 사태 속에서 한 줄기 희망을 본다. 권력의 폭압에도 정의와 양심이 살아 있음을 본다"면서 "이 계기들을 잘 살려서 정의를 회복하고 권력을 바로 세우는데 힘을 모아야 한다"고 강조했다.

또 "손바닥으로 하늘을 가릴수 없듯이 권력의 힘이 강해도 정의와 양심을 이길 수는 없을것"이라면서 "추 장관은 이제 스스로 모든 불법적 조치들을 철회하고 법무부를 떠나야 한다. 문재인 대통령은 추 장관을 즉각 해임해야 한다. 그것이 정도이고 국민의 뜻"이라고 촉구했다.

한편 윤 총장은 이날 법원의 결정이 내려지자마자 대검찰청에 출근하며 "모든 분들에게 대한민국의 공직자로서 헌법 정신과 법치주의 지키기위해 최선 다할 것을 약속 드린다"고 말했다. 법무부는 윤 총장의 기일 연기 요청을 수용해 검사징계위원회를 오는 4일로 연기했다.

