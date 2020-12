[아시아경제 원다라 기자] 정의당이 윤석열 검찰총장의 직무 복귀에 "원칙적으로 법원의 결정을 존중한다"고 밝혔다.

정호진 정의당 수석대변인은 1일 오후 브리핑에서 "원칙적으로 법원의 결정을 존중한다"면서 "법무부 징계위원회는 검찰개혁의 대의를 견지하면서 지금까지의 상황을 종합해 불편부당하게 윤 총장 징계 문제를 판단하기 바란다"고 말했다.

앞서 서울행정법원 행정4부(조미연 부장판사)는 이날 윤 총장이 추 장관의 직무 배제 명령에 반발해 제기한 집행정지 신청을 인용했다. 이에 윤 총장은 이날 오후 5시10분쯤 대검찰청으로 출근하며 업무에 복귀했다.

원다라 기자 supermoon@asiae.co.kr