<임원 전보>

▶업무지원실장 정종민 ▶CPC전략실장 임동일 ▶마케팅전략팀장 안광진 ▶디지털전략팀장 최용민 ▶신채널영업본부장 최종훈

<팀장/본부장 전보>

▶기획관리팀장 정승영 ▶재무팀장 이재현 ▶IT지원팀장 최원혁 ▶장기보험팀장 이광대 ▶자동차보험팀장 김현규 ▶상품전략팀장 이명균 ▶일반보험팀장 배광희 ▶기업영업1본부장 이동현 ▶기업영업2본부장 박승준

