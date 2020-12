이낙연 더불어민주당 대표가 1일 국회에서 열린 동남권신공항 추진단 연석회의에 화상으로 참석, 모두발언을 하고 있다. 이날 회의에는 이낙연 대표, 김경수 경남도지사, 변성완 부산시장 권한대행, 한철수 경남상의 회장, 송철호 울산광역시장, 허영도 부산상의 회장, 전영도 울산상의 회장이 화상으로 참석했다./윤동주 기자 doso7@

