정영복 수도권대기환경청장 등 관계자들이 1일 서울 종로구 청계광장 인근에서 '미세먼지 계절관리제 동참 캠페인'을 하고 있다. 이번 행사는 '우리 모두는 미세먼지 피해자이자 해결사'라는 미세먼지 계절관리의 핵심 메시지를 전파하고 시민에게 일상 속 생활 실천을 이끌기 위해 마련됐다./김현민 기자 kimhyun81@

