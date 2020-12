삼성자산운용, 한국형TDF2045 설정후 수익률 40% 넘어

분산투자는 북미 50%, 유럽 31%, 아시아 15% 순 비중

[아시아경제 금보령 기자] 삼성자산운용이 내놓은 '삼성 한국형 타깃데이트펀드(TDF) 2045'의 수익률이 40%를 넘어섰다.

삼성자산운용은 1일 기준 삼성 한국형TDF 2045의 설정 후 수익률이 40.29%를 기록했다고 밝혔다.

2016년 4월에 출시된 삼성 한국형TDF 시리즈는 은퇴 시점에 따라 2015, 2020, 2025, 2030, 2035, 2040, 2045, 2050, 2055 펀드 등 총 9개로 구성돼 있다.

펀드는 설정 후 꾸준하게 수익을 내면서 수탁고 증가를 뒷받침했다. 특히 주식 비중이 높은 2045 펀드는 최근 6개월 수익률도 15.46%로 집계됐다. 이 외에도 2040 펀드와 2035 펀드도 각각 38.25%, 36.45%의 누적수익률을 나타냈다.

삼성 한국형TDF는 미국 캐피탈그룹의 16개 펀드에 나눠서 투자한다. 미국, 유럽, 이머징 마켓 등 전 세계 90여개국, 2400여개 글로벌 주식과 채권에 투자해 낮은 변동성을 유지한 채 안정적인 수익을 추구할 수 있다는 장점을 갖고 있다.

글로벌 분산투자 내용을 살펴보면 북미 50%, 유럽 31%, 아시아 15% 순의 비중을 두고 있다. 국가별로는 미국, 영국, 프랑스 순이다. 국내 주식은 전 세계 시가총액 대비 차지하고 있는 비중(1~2% 내외)대로 편입하고 있다.

삼성 한국형TDF는 출시 이후 지속적으로 규모를 키웠다. 출시 1년 만인 2017년 4월 수탁고 1000억원을 넘어섰다. 2018년 10월엔 5000억원을, 지난 2월엔 1조원을 돌파하기도 했다. 삼성자산운용 관계자는 "현재 국내 TDF 시장은 3조9477억원 규모"라며 "이 가운데 삼성 한국형TDF 시리즈가 1조1794억원으로 29.9%를 점유하고 있다"고 설명했다.

김정훈 연금사업본부 상무는 "TDF를 연금 클래스로 가입할 경우 세액공제가 적용되는 연금저축계좌의 혜택을 누릴 수 있다"며 "연금저축계좌에서 연금저축펀드를 투자할 경우 납입금액의 400만원까지 16.5%(연소득 5500만원 초과인 경우 13.2%) 세액공제를 받을 수 있으니 적극 활용하시기 바란다"고 말했다.

