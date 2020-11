한국국제협력단 신임 이사장에 손혁상 경희대 대외부총장

[아시아경제 임철영 기자] 정부가 1일 한국국제협력단(KOICA) 이사장에 손혁상 전(前) 경희대학교 대외부총장을 임명했다.

손혁상 신임 이사장은 국제개발협력학회 학회장, 경희대학교 국제개발협력연구센터장 등을 역임하고 국무조정실, 외교부, 유네스코 한국위원회 등 국내외 다수의 기관에서 자문위원으로 활동했다.

개발협력 분야에 대한 전문성을 바탕으로 KOICA가 대한민국의 무상원조 대표기관으로서 한 단계 더 도약하는데 기여할 것으로 기대된다.

손 이사장은 2016~2017년 KOICA 비상임이사로 재직했고 KOICA 정책자문위원 및 혁신위원으로도 활동하는 등 KOICA 사업과 조직 전반에 대한 이해도가 높다. KOICA가 우리 정부의 외교정책과 국제사회의 지속가능개발목표(SDGs) 달성에 부합하는 방향으로 사업을 추진하는 데에도 기여할 전망이다.

한국국제협력단 이사장의 임기는 3년으로 공모 및 임원추천위원회 심의 등의 절차를 거쳐 선발되며 임기 만료 후에는 1년 단위로 연임될 수 있다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr