[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 재무부가 베네수엘라의 민주주의 훼손 노력을 지원했다는 이유로 중국 전자제품수출입공사(CEIEC)에 대한 제재를 가했다.

재무부는 30일(현지시간) 발표한 성명에서 마두로 정권이 정적을 대상으로 한 인터넷 서비스 제한, 디지털 감시, 사이버 작전을 벌일 때 CEIEC가 이를 지원했다고 밝혔다.

재무부는 CEIEC가 2017년부터 통신사업자인 베네수엘라 국영전화(CANTV)를 포함해 베네수엘라 정부 측에 소프트웨어와 훈련, 기술 전문가들을 제공했다고 봤다.

스티븐 므누신 재무부 장관은 "미국은 베네수엘라 국민의 민주주의 의지를 억압하는 것을 돕는 누구라도 공격 목표로 삼는 데 주저하지 않을 것"이라고 말했다.

