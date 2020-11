노동자에 노출된 유해화학물질 자동분석 프로그램 나왔다

안전보건공단 산업안전보건硏, 48종 주요 화학물질 자동 분석·정보제공

1개월 소요 행정기간이 1주일만에 … 내년 160종까지 확대 계획

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 노동자의 건강에 영향을 미치는 화학물질을 자동으로 분석하는 프로그램이 나왔다.

안전보건공단 산업안전보건연구원(원장 고재철)은 작업환경에서 노출되는 화학물질에 대한 정보를 현장에 빠르게 전달하기 위해 ‘화학물질 분석자동화 프로그램(MAQ)’을 개발했다고 30일 밝혔다.

‘화학물질 분석자동화 프로그램’은 48종의 주요물질에 대한 분석 정보를 프로그램화한 것으로, 48종의 물질은 현장에서 많이 사용하는 화학물질과 직업병·급성중독사고 발생빈도 등을 반영해 선정했다.

작업 현장에서 노출되는 화학물질의 종류와 노출기준 대비 노출농도의 수준과 관리의 필요성에 대한 분석 정보를 제공한다.

연구원이 2년에 걸쳐 개발한 이 프로그램으로 사업장에 분석결과를 통보하기까지 소요되는 행정기간을 기존 30일에서 7일 이내로 단축할 수 있게 됐다.

기존에는 시료 분석 결과를 분석자가 직접 화학물질의 유해성과 산업안전보건법상 기준에 적절한지 판단해야 하기 때문에 많은 시간과 노력이 필요했다.

연구원은 분석대상물질을 내년까지 약 160여종으로 확대할 계획이다. 내년에 실시 예정인 ‘화학물질 노출정보 알리미’ 사업에도 적용할 방침이다.

화학물질 노출정보 알리미는 노동자가 본인의 화학물질 노출수준을 직접 공단에 의뢰하고 확인할 수 있도록 하는 사업이다.

산업안전보건연구원 고재철 원장은 “화학물질 분석자동화 프로그램을 통해 작업현장에서 사용하는 화학물질 정보의 인적 오류를 최소화하고 정보를 적시에 제공해 노동자 건강보호가 한층 쉬워졌다”고 평가했다.

고 원장은 “향후 대상물질을 확대하고 시료채취기의 국산화와 전처리 장비의 개발 등을 지속해 나가겠다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr