잠실진주 재건축 건축심의 통과…최고 35층 2678가구로 재탄생

[아시아경제 임온유 기자] 서울시는 송파구 신천동 20-4 일대 잠실진주아파트 주택재건축정비사업 건축계획안이 건축위원회 심의를 최종 통과했다고 30일 밝혔다.

잠실진주아파트는 1980년 1507가구 규모로 준공됐다. 재건축을 거치면 지하 3층, 지상 35층, 총 2678가구 단지로 거듭나게 된다. 공사에 따른 멸실을 고려해도 1171가구가 늘어난다.

조합원과 일반 분양분이 2326가구, 임대주택이 352가구다. 내년 7월 착공해 3년 뒤인 2024년 7월 준공될 예정이다. 단지 중심부에는 공공보행통로가 생긴다.

서울시 관계자는 "지역 주민 간 다양한 활동이 이뤄지고 소통이 가능한 커뮤니티 배치 계획을 통해 지역 공동체 활성화와 지역 공동체 의식 향상을 유도했다"고 말했다. 이어 "소형임대주택의 '소셜 믹스'를 도모해 임대주택과 분양주택 주민 간 차별없는 공동주택 계획을 제시했다"고 덧붙였다.

