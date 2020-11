Sh수협은행, 신임 사외이사 및 비상임이사 선임

[아시아경제 김효진 기자]Sh수협은행의 신임 사외이사에 한명진 전 방위사업청 차장, 김성배 전 한국수출입은행 비상임이사와 정왕호 전 하나자산신탁 상근감사위원이 선임됐다.

수협은행은 30일 서울 송파구 오금로 본사에서 ‘2020년도 제6차 임시주주총회’를 개최하고 신임 사외이사에 한 전 차장과 김 전 수은 비상임이사, 정 전 위원을 선임했다고 밝혔다. 또 현 수협은행 비상임이사인 이미영 예금보험공사 인사지원부장의 연임을 의결했다.

한 신임 사외이사는 서울대학교 경영학, 미주리대 경제학과를 졸업했으며, 기획재정부 정책기획관, 조세총괄정책관, 자치분권위원회 재정분권국장 등을 거쳐 방위사업청 차장을 역임했다.

신임 김 사외이사는 서울대 법대, 미시간대 경제학과를 졸업 후 외교통상부 다자통상국장, 황해경제자유구역청 청장, 한국거래소 상임감사위원 등을 거쳐 수은 비상임이사를 역임했다.

성균관대를 졸업한 정 신임 사외이사는 감사원, 예보 비서실장, 인사부장, 상임이사 등을 거쳐 하나자산신탁 상근감사위원을 역임했다.

이미영 비상임이사는 서울대 계산통계학, 미시간대를 나와 예보 창조경영실장, 저축은행관리부장을 역임했다.

신임 사외이사의 임기는 2년으로 12월 1일부터 임기가 시작된다.

Sh수협은행 관계자는 “신임 사외이사들은 다양하고 풍부한 경험을 갖춘 전문가로 수협은행의 위상 강화 등에 크게 기여할 것으로 기대한다”고 선임배경을 설명했다.

