강문성 전남도의원 ‘지역 청년 일자리 창출’ 사업 제안

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 강문성 전남도의원(더불어민주당·여수2)은 내년 경제에너지국 예산안 심사에서 전남 도내 출연기관에 지역 청년 일자리를 보강할 수 있는 신규사업을 제안했다고 30일 밝혔다.

신규사업 안은 지역 내 대학과 특성화고, 신중년 재취업을 위한 교육과정에서 전남테크노파크, 정보문화산업진흥원, 창조혁신센터, 바이오산업진흥원 등과 같은 도내 선도 출연기관이 적극 협력해 청년인구 유출을 방지하자는 내용을 담았다.

강문성 의원은 “도내 지역 대학, 특성화고와 전라남도 출연기관이 협약 체결을 통해 미래 4차 산업을 대비하고 정보와 기술을 먼저 제공해 청년의 꿈과 미래 계획에 도움이 돼야 한다”고 강조했다.

이어 “매년 청년 일자리 보강을 위해 적지 않은 예산이 투입되고 있으나, 성과가 미비하고 한 해 만 명 정도의 청년인구 유출이 진행돼 대책 마련이 시급하다”며 “동부권 산단이 밀집한 지역에 특히 뿌리산업 육성사업이 중요하다”고 덧붙였다.

더불어 “일자리와 정보력을 바탕으로 좋은 기업이 육성된다면 원천적으로 청년인구 유출을 방지할 수 있다”며 “최근 제조업의 근간이 되는 뿌리산업의 범위가 확대되고 신기술, 시스템의 도내 공유 인프라를 구축해 학교와 출연기관 간의 긴밀한 협력체계 유지 노력이 요구된다”고 밝혔다.

특히 “전남대 여수캠퍼스, 한영대학교, 특성화고교 등 교육기관이 전남 동부권 산단과 산업협력체계를 구축하면 인구유출 방지는 물론 청년들이 신기술을 접할 수 있는 기회를 제공해 창업을 유도하며 고용창출로 이어져 지역경제 활성화에 기여할 것으로 기대된다”고 제안했다.

그러면서 “이 정책의 효과를 위해 전남도와 출연기관 기업의 적극적인 검토와 노력이 필요하며 지역 산단, 학교와 상생해 좋은 일자리가 제공돼야 한다”고 거듭 강조했다.

