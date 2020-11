[아시아경제 송승윤 기자] 영국 정부가 미국 제약사 모더나의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 후보 물질 200만 회분을 추가로 확보했다고 29일(현지시간) 주요 외신이 보도했다.

이에 따라 영국은 모더나 백신을 총 700만 회분 확보하게 됐다. 이는 350만 명에게 투여할 수 있는 분량이다. 영국이 확보한 백신은 이를 포함해 7개 개발사 총 3억5700만 회 분량이다.

맷 행콕 보건장관은 성명을 통해 "광범위한 백신 후보물질을 갖추게 됐다"면서 "의학 당국으로부터 승인을 받으면 백신을 배포할 준비가 됐으며, 가장 큰 혜택을 볼 대상부터 시작할 것"이라고 말했다.

한편 모더나가 개발 중인 백신은 예방 효과가 94.5%로 나타났다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr