황현식號 첫 조직개편 단행..신사업·고객중심 방점

[아시아경제 구채은 기자] 황현식 사령탑 체제 LG유플러스가 첫 조직개편을 단행했다. 흩어졌던 콘텐츠, 교육, 보안, 스마트헬스 조직을 합쳐 신규사업추진부문으로 재편했다. 고객 요구와 시장변화에 빠르게 대응하고자 CEO 직속으로 고객서비스·품질혁신센터를 만들었다. 신사업 성장동력 확보와 고객 서비스 향상을 최우선 과제로 삼은 황현식 신임 CEO의 의지가 반영된 첫번째 조직개편이다.

29일 LG유플러스는 이같은 내용을 골자로 하는 2021년 조직개편을 단행했다고 밝혔다. LG유플러스는 내년 신규 사업 성장 동력을 발굴하는 데 주력하고, 기존 사업에서는 수익성 중심으로 사업 구조를 개선하는 데 초점을 맞춰 1개 사업총괄, 4개 부문을 6개 부문으로 새 진용을 갖췄다.

우선 스마트 헬스, 보안, 교육, 광고, 콘텐츠, 데이터 사업 등으로 산재된 사업 조직을 모아 ‘신규사업추진부문’을 출범시켰다. 각 신사업 분야가 전문성을 강화해 새로운 성장 기회를 발굴하기 위한 취지다. '고객서비스/품질혁신센터’를 신설해 CEO 직속으로 뒀다. 고객의 니즈를 빠르게 반영하기 위해 품질조직, 홈 개통/AS 관련 조직, 고객센터 등을 하나로 합친 것이다.

이밖에 커스토머 사업부문 산하 컨슈머 사업 조직은 모바일과 홈의 조직 구분을 없애고 ‘미디어콘텐츠사업그룹’으로 통합했다. 미디어와 콘텐츠의 '칸막이'가 없어지는 상황에서 두 분야 시너지를 강화하기 위해서다. 넷플릭스 외에도 다양한 글로벌 OTT가 진출함에 따라 차별화된 콘텐츠를 자사 플랫폼에 담아내는데 주력할 방침이다.

기업부문은 5G 보급 확산, 정부 주도의 뉴딜 사업 등 추가 사업 기회가 크게 확대될 것으로 예상됨에 따라 이를 적극적으로 대응할 수 있는 전담 조직을 ‘기업신사업그룹’ 산하에 편제했다. 이 조직은 5G 기업간 거래(B2B) 신규 사업 성장에 역점을 둘 방침이다. 또 서비스 기술개발을 담당하는 FC부문은 ‘기술부문’으로 재편해 전사 상품·서비스의 기술 개발 기능을 강화했다.

LG유플러스 관계자는 "이번 조직 개편으로 미래 먹거리 발굴을 최우선 과제 삼아 서비스와 품질 제고에 집중해나갈 것"이라고 밝혔다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr