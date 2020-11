'2020 AAA'측 "접속자 폭주로 서버 다운…시청권 환불 예정"

[아시아경제 최은영 기자] '2020 아시아 아티스트 어워즈(2020 Asia Artist Awards)'가 접속자 폭주로 서버가 다운, 방송이 지연되는 사고를 겪었다. 조직위원회 측은 시청 티켓 구매자에게 환불을 진행할 예정이라고 밝혔다.

28일 AAA 조직위원회 측은 "라이브엑스 환불 및 방송시간 지연(오후 7시 시작) 긴급 공지드린다"라는 제목의 글을 올렸다.

이어 "라이브엑스 순간 접속자 폭주로 인한 서버 불안정으로 인하여 불편을 드려 죄송하다"며 "마이뮤직테이스트에서 구입 후 시청 가능하며 라이브엑스에서 구매하신 부분은 전액 환불 될 예정"이라고 밝혔다.

또한 "라이브엑스 시청권 구매자분들의 마이뮤직테이스트 시청권 구매를 위해 방송 시간은 1시간 늦춰 오후 7시부터 시작될 예정"이라고 덧붙였다.

당초 '2020 AAA'는 지난 25일 생중계로 예정되었다가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 재확산과 사회적 거리 두기 2단계 격상으로 인해 사전 녹화 방식으로 변경된 바 있다.

이에 28일 라이브엑스와 마이뮤직테이스트를 통해 오후 6시 레드카펫을 시작으로 오후 7시부터 11시 30분까지 약 4시간 30분 동안 본 시상식이 방송될 예정이었으나 서버 다운으로 방송이 지연됐다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr