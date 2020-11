사전 예약해야 온라인 배치표·설명회 자료집 등 제공

[아시아경제 이현주 기자] 신규 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 종로학원이 대학수학능력시험(수능) 직후 대형 설명회를 온라인으로 진행한다.

종로학원은 "코로나19 사회적 거리두기 방역지침에 따라 최소한 제한된 인원만 참석 시킨 상태에서 다음 달 4일 오후 3시 생중계를 할 예정"이라며 "가채점 결과를 토대로 대학별 지원 가능 점수를 공개하기로 결정했다"고 밝혔다.

이날 전국 대학 학과별 지원가능대학 배치참고표도 온라인상에 처음 공개된다. 설명회는 온라인 사전 예약을 해야 하며 예약자에 한해 온라인 배치표, 설명회 자료집, 동영상 중계집 설명회 시청이 가능하다.

종로학원은 설립 이래 수능 직후 체육관 대형 설명회를 취소한 건 올해가 처음이라고 덧붙였다.

