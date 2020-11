이언주 전 의원이 23일 서울 여의도의 한 호텔에서 '부산독립선언' 출판기념회를 열고 있다. 이 전 의원은 사실상 부산 시장 보궐선거 출마를 했다./윤동주 기자 doso7@

