문체부 "24일부터 문화·여가 소비할인권 발급 잠정 중단"

[아시아경제 김흥순 기자] 문화체육관광부는 24일부터 수도권 사회적 거리두기가 2단계로 격상됨에 따라 현재 시행하고 있는 공연전시, 영화, 체육, 숙박, 여행 등 문화·여가 소비할인권 6종의 발급을 잠정 중단한다고 23일 밝혔다.

문체부는 이번 중단 조치는 수도권 이외 지역이라도 지역 간 감염 확산 가능성과 할인 혜택의 지역 간 형평성 등을 고려해 전국 단위로 일괄 적용키로 했다고 설명했다.

이에 따라 소비할인권 신규 발급은 중단되고 이미 발급된 할인권 중 예매하지 않은 할인권은 예매를 중지한다. 예매한 할인권은 이용 자제를 권고하기로 했다.

문체부는 지난 10월12일 사회적 거리두기가 1단계로 완화된 이후 그달 22일부터 순차적·단계적으로 소비할인권 발급을 재개했다. 다만 사회적 거리두기가 격상될 경우 방역 당국의 지침에 따라 소비할인권 사업을 즉시 중단하기로 했었다.

문체부는 앞으로도 철저한 방역 관리를 바탕으로 소비할인권이 사용될 수 있도록 ▲ 시설별 엄격한 방역수칙 준수 ▲ 현장 점검 강화 ▲ 방역 관리·홍보 강화 등에 최선을 다할 계획이라며, 향후 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 방역 상황을 고려해 재개 여부를 검토할 방침이라고 전했다.

