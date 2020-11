中 정부 외교 고문 "美 민주당 대통령은 전쟁할 수 있어"...바이든 시대 경고

시진핑 외교책사라 불리는 정융녠 원장의 경고

"미국 국내문제 해소위해 반중정서 이용할 수 있어"

[아시아경제 이현우 기자] 중국정부의 외교 고문역을 맡고 있는 중국 내 전문가가 조 바이든 미국 대통령 당선인이 집권한 이후 미중 관계가 더욱 악화될 수 있으며 미국과 전쟁이 벌어질 수도 있다고 경고했다. 미국의 반중정서가 어느 때보다 심한만큼 미국의 국내문제 해소에 이를 이용할 수 있으며, 전쟁에 관심이 없던 도널드 트럼프 대통령과 달리 정치 엘리트 코스를 밟아온 바이든 당선인과 미국 민주당은 충분히 전쟁을 일으킬 수 있다고 전망했다.

23일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국 정부의 외교 고문이자 시진핑 국가주석의 외교책사라 불리는 정융녠 글로벌 및 당대 중국고등연구원 원장이 최근 광저우에서 열린 한 포럼에서 "트럼프는 전쟁에 관심이 없다. 반대로 민주당 대통령은 전쟁을 시작할 수 있다"며 바이든 당선인 집권 이후 미중관계 악화 및 전쟁가능성에 대해 경고했다. 정 원장은 "좋은 시절은 갔다"며 "지난 몇년간 미국의 냉전 매파들이 득세했고 그들은 하룻밤 사이에 사라지지 않을 것"이라고 강조했다.

그는 미국 정치권이 미국에 팽배한 반중정서를 국내문제 해소를 위해 이용할 수 있다고 내다봤다. 정 원장은 "미국 사회는 분열됐다. 바이든이 이에 대해 할 수 있는 게 없다고 생각한다"며 "그(바이든)는 분명 매우 약한 대통령이다. 자국내 문제를 해결하지 못하면 그는 외교 전선에서 뭔가를 할 것이며 중국을 상대로 뭔가를 하려할 것"이라고 설명했다.

이어 "트럼프는 사업가이고 예측불가능하게 행동한다. 반면 바이든은 엘리트 경로를 밟고 예측 가능하다"면서 "그렇기 때문에 트럼프는 비이성적으로 (중국에) 강경하고 바이든은 이성적으로 강경하다"고 설명했다. 정 원장은 "신자유주의 모델이 서방의 빈부격차를 넓히고 중산층의 몰락을 이끌었다"며 "미국이 이러한 자국내 문제를 해결하지 못하면서 중국을 희생양으로 삼았다"고 비판했다.

정 원장은 미국의 태도가 다시 달라질 것이란 기대는 하기 어려울 것이라고 설명했다. 그는 "중국 기업가들이 지난 10여년간 누렸던 세계화에 따른 혜택을 다시 기대하는 것은 순진하며, 미국의 부품에 의존했다가 제재가 내려지자 위기에 처한 화웨이를 보라"며 "중국과 미국 간 기술전쟁은 바이든이 취임하면 더 악화될 것이며 우리는 우리의 기술을 확보해야하며 우리의 시스템을 개선해야한다"고 강조했다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr