LIG넥스원, 적재량 40kg급 수송용 드론 개발 추진

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]LIG넥스원은 '탑재중량 40㎏급 수송용 멀티콥터형 드론 시스템' 개발사업을 수주했다고 23일 밝혔다. 이 사업은 국방과학연구소 민군협력진흥원의 민군기술협력사업으로 수행되며 LIG넥스원이 주관한다.

새롭게 개발되는 수송 드론은 하이브리드형 엔진을 탑재, 40㎏가량을 적재하고 60분 이상 비행할 수 있는 고기능 멀티콥터형이다. 현재 국내에서 드론을 통한 물자수송은 약 20∼30㎏급 물품을 배송할 수 있는 수준이다.

새 수송 드론은 재난지역이나 차량 운행이 제한되는 격오지 또는 비상시 고립부대를 대상으로 비상 물품 긴급 재보급 등에 활용할 수 있다.

국방 분야뿐만 아니라 미래 도심 항공모빌리티 분야까지 시장 확대도 가능할 것으로 LIG넥스원은 기대했다.

LIG넥스원은 항공전자, 감시정찰, 소형 드론 사업 등을 통해 쌓아온 기술력과 노하우를 최대한 활용해 무인기 시스템의 체계종합을 담당하게 된다. 기체·설계 등은 한국항공우주연구원이 담당한다.

LIG넥스원 관계자는 "새로운 수송용 드론이 개발되면 무인기 및 드론 분야의 국내 기술발전에 크게 기여할 것으로 기대된다"고 말했다.

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr