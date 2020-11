23일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 '통일부-경제계 인사 간담회'에서 이인용 삼성전자 사장이 발언하고 있다. 이날 통일부는 삼성전자·SK·LG전자·현대차그룹을 비롯한 재계 관계자들과 만나 경제협력 등 향후 남북관계 발전을 위한 정부와 기업의 역할을 모색했다. /문호남 기자 munonam@

